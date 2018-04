Infiniti werkt aan hybride sportkar

Door: TB

Nissan's luxe-afdeling Infiniti werkt naarstig voort aan de (bescheiden) verovering van het oude continent. Met de looks van het vooral in de USA populaire submerk zit het al wel goed ondertussen, maar de dikke benzinemotoren die Infiniti van over de oceaan importeert, zijn geen spek voor de Europese dieselbek. Dat weet Infiniti zelf ook wel, en ze maken er dan ook werk van. Met recent nog de lancering van de prettige drieliter V6 diesel in het gamma bijvoorbeeld, en met een hybridevariant van de M35.

Om de Duitse premiummerken het vuur aan de schenen te kunnen leggen, moet Infiniti uiteraard blijven doorontwikkelen. Op het autosalon van Genève 2011 stelde Infiniti al de compacte hybride Etherea voor, die normaal gezien vanaf 2014 bij de verdeler zal staan. En zopas liet het merk weten ook in 2012 een interessant hybrideconcept naar Genève te verschepen. De naamloze bolide wordt een uiterst geavanceerde, elektrische sportwagen met actieradiusverlenger en zal sterke prestaties moeten kunnen verzoenen met een lage uitstoot. De schaarse foto's die Infiniti bij het persbericht liet voegen, hebben alvast onze interesse gewekt.