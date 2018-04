VW's eT! is het bestelbusje van de toekomst

Door: TB

Laten we hopen dat het geen gewoonte wordt. Na de Up! lanceert VW nu ook een concept met een tweeletterige naam gevolgd door een uitroepteken. De eT! kwam tot leven door het werk van een denktank, met als leden de Deutsche Post AG, de Kunstuniversiteit van Braunschweig en de Volkswagen Group Research. Het concept behelst een volledig elektrisch aangedreven bestelwagentje dat uiterst makkelijk kan betreden en verlaten worden, met het oog op een zo efficiënt mogelijke postbedeling. Het onderzoeksvoertuig zal ook in staat zijn om semi-automatisch te rijden: Dat wil zeggen, dat het karretje de postbedeler kan volgen (Follow Me) of naar de postman kan terugkeren (Come to Me). Allemaal heel erg sci-fi, maar alsof dat nog niet genoeg is, zal de bedeler de bestelwagen ook kunnen besturen vanop de passagiersplaats, met een joystick. Kwestie dat de man of vrouw minder tijd verliest met het steeds weer plaatsnemen achter het stuur. Laten we wel zijn: de eT is niet voor morgen. Of de denktank ook heeft besproken of er in ET's toekomst uberhaupt nog veel post te bedelen valt, vertelde VW er niet bij.