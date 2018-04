Suzuki wil af van Volkswagen

Door: TB

Het gaat niet goed tussen Suzuki en Volkswagen. Eind december 2009 smeden Suzuki baas Osamu Suzuki en VW AG opperhoofd Martin Winterkorn samen nog grootse plannen. Suzuki verkocht 19,89% van zijn aandelen aan de Duitse autoreus, in ruil voor steun en vooral toegang tot diens technologie. Maar die afspraak komt VW niet na, zo zei Suzuki eergisteren. En dus verklaart de Japanse autobouwer de samenwerking als beëindigd, en wil het dan ook de aandelen terugkopen van VW. Suzuki dreigt zelfs de scheiding aan te vragen voor de internationale kamer van koophandel. VW van zijn kant blijft in alle toonaarden zwijgen over het incident, en maakt dus geen aanstalten de Suzuki aandelen terug te verkopen. Wordt vervolgd.