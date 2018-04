Wie van de drie? Het verdict!

Door: BV

De afgelopen maand kon u, onze lezer, op onze facebookpagina kiezen welke koetswerkvariant van de Peugeot 308 e-HDi ergens in de eerste helft van 2012 het testwagenpark zou vervoegen voor een gedetailleerde duurtest van een half jaar.

Via de Facebook-pagina van Auto55 en Peugeot kwamen duizenden stemmen binnen voor de berline, break of Coupé-Cabriolet. De eerste kreeg uiteindelijk slechts de voorkeur van 16% van de stemmers. De strijd ging tussen de break, die de eerste dagen een kleine voorsprong uitbouwde en de Coupé-Cabriolet die na een inhaalrace uiteindelijk 45% binnenhaalt, tegen 39% voor de break.

Op de bestelbon prijkt dan ook een 308 CC in Sport-uitvoering. Dat is het instapniveau, maar dat betekent niet dat je het moet stellen zonder snelheidsregelaar, stabiliteitscontrole, airco of snelheidsregelaar moet stellen, want die items zijn standaard. De aluminiumgrijze koetswerkkleur wordt gecombineerd met een stoffen interieur in grijs en zwart. Wat de opties betreft, beperken we ons tot een windscherm, 17-duims lichtmetalen velgen om de visuele appetijt wat aan te scherpen en metaalkleur. Het eindresultaat komt (catalogusprijs) op € 28.295. Volgens Peugeot is die configuratie vergelijkbaar met die van het merendeel van de bestellingen voor het model - en dat is nu net de bedoeling.