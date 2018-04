Lexus GS 450h zuinige sprinter

Door: TB

Hybrides in het E-segment zijn doorgaans vooral erg ecologisch op papier. Lexus wil daar met de nieuwe GS 450h verandering in brengen, en verkondigt na de finale homologatie een CO2 uitstoot van amper 137gr/km. Het Lexus Hybrid Drive systeem van de tweede generatie combineert een erg zuinige 3,5l V6 benzinemotor met een compacte en watergekoelde elektromotor, die beide de achteras aandrijven. Die V6 maakt gebruik van de Atkinson cyclus technologie en een vernieuwd LexusD-4S branstof injectiesysteem, allemaal uiteraard om er zo weinig mogelijk benzine door te moeten jagen. Het normverbruik zou door dit gouden duo dan ook moeten dalen met 23% tot 5,9 liter per 100km.

Niet dat dit van de Lexus een luie loebas maakt, want de beschikbare 343pk duwen de Japanner in een stevige 5,9 seconden naar de honderd op de teller. De topsnelheid is begrensd op 250km/u. Maar de concurrentie is ook niet stil blijven zitten natuurlijk, aangezien de CO2 uitstoot zowat dé globale maatstaf lijkt te worden voor het bepalen van de verkeersheffingen. BMW heeft zijn ActiveHybrid5 met een CO2 uitstoot van 149gr/km en een spurt van 5,9s naar 100km/u. Mercedes loopt op dat vlak een beetje achter, want het belooft pas tegen 2013 een hybrideversie van de E-klasse te kunnen voorschotelen.