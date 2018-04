Officieel: Toyota toont haar GT 86

Door: TB

Gedaan met lekken, Toyota zet de kraan wijd open. Want het woord is eruit: de lang verwachte en vakkundig gehypete achterwielaangedreven sportwagen zal in Europa GT 86 gedoopt worden en zal te koop staan in Groot-Brittannië vanaf juni 2012. De officiële voorstelling van het compacte 2+2 model is gepland voor 30 november op de Tokyo Motor Show, vanwaar Auto55 uiteraard verslag zal uitbrengen. In Japan zal de kleine sportbom simpelweg "86" heten, in de VS wordt het karretje verkocht onder de noemer FR-S, binnen de Scion reeks. Volgens de Japanners stonden niet de Celica, Supra, MR2 of GT2000 model voor de reïncarnatie van het sportiefste model in het Toyota gamma, maar baseerden de ontwerpers zich op de Corolla GT Levin (AE86), die met zijn gelijkaardige concept hoge ogen wist te gooien op zowel baan- als rallywedstrijden in de jaren tachtig.

Zowel het ontwerp als de specificaties zijn geen verrassing meer. De GT 86 is met een lengte van 4.240mm en een hoogte van slechts 1.285mm een erg compacte vierzitter die ontworpen werd met de bestuurder als voornaamste bekommernis. Om een sportief rijkarakter te garanderen, werd het gewicht zo laag mogelijk gehouden, net als het zwaartepunt. De gewichtsverhouding van 53/47 is nagenoeg perfect, en uiteraard mogen de 197 paardjes hun kunnen exclusief op de achtertrein loslaten. Verantwoordelijke voor het gegallopeer is een nieuwe, in samenwerking met Subaru ontwikkelde 2.0 liter viercilinder ongeblazen boxermotor. De 197pk worden bereikt aan 7.000t/min en het koppel kent zijn piek van 205Nm pas aan 6.600t/min. Niet verkeerd, als je weet dat het leeggewicht slechts 1.180kg zou bedragen. In het onderstel maken McPhersons vooraan en dubbele driehoeken achteraan de dienst uit. De door een gelimiteerd slipdifferentieel geholpen achterwielaandrijving krijgt zijn vermogen via een manuele zesbak, of met een optionele automaat met hendeltjes achter het stuur. Deze zou overigens niet beschikken over een dubbele koppeling. ESP is eveneens voorzien, en niet onbelangrijk: het ding kan ook helemaal uit. Het interieur is moeilijk te monsteren op de foto's, maar daar weten we je binnenkort veel meer over te vertellen. Alvast lijkt ook binnenin de teneur sportief en nuchter te zijn, zonder al te veel franjes of overdreven stijloefeningen dus.