Auto55 bedwingt de Targa Florio - Deel 3

Door: TB

De Targa Florio werd graag bezocht door grootheden uit de endurance- en F1 competities, zoals onder meer Stirling Moss aan het stuur van de Mercedes-Benz 300SLR, Olivier Gendebien met Wolfgang Von Trips in de Ferrari Dino 246SP, Graham Hill aan boord van de Porsche 718 RS60 ... en ga zo maar door. Het is slechts een kleine greep uit de ontzagwekkende lijst winnaars én deelnemers aan één van de oudste uithoudingswedstrijden. In deel 1 van deze reeks introduceerden we al uitgebreid de geschiedenis van de Targa Florio, om in deel 2 uit te wijden over lokale held Nino Vaccarela. Deze keer gaan we dieper in op het traject zelf.

In de hoogdagen van de Targa Florio startten de meest prestigieuze sportwagens en prototypes met een interval van twee minuten vanaf de startlijn te Cerda, om tegen de wijzers van de klok in via Caltavuturo en Collesano 600 meter te zakken tot aan de zee, waar een recht stuk van maar liefst 6 kilometer voor ze lag. Net zoals tijdens de verkenningen destijds tussen het dagdagelijks verkeer gebeurden, kan je tegenwoordig nog steeds gewoon op het parkoers terecht. We spreken immers van een zogeheten stratencircuit op de openbare weg, zoals ook Spa-Francorchamps er eentje was totdat het in 1979 werd ingekort tot een 7km lange, grotendeels gesloten omloop. De baantjes van de Targa Florio zijn duidelijk niet meer onderhouden, en eens we de bergen inklimmen, is het oppassen geblazen voor door erosie veroorzaakte wegverzakkingen her en der, soms zelfs tot wel een halve meter diep. Het vergt heel wat verbeeldingskracht om te beseffen dat 40 jaar geleden, mannen zoals Colin Davies de cols vol blinde bochten bedwongen met quasi ongeleide, pk's brakende monsters. Gelukkig hebben wij ervaringsdeskundige Nino Vaccarela bij, die ons ondanks zijn ondertussen gezegende leeftijd, eens zal laten zien hoe je de Targa Florio moet temmen. In het vierde en laatste deel van deze reeks lees je hoe het ons verging, en krijg je van ons een fantastisch roadbook om in onze, maar vooral in Nino's voetsporen te kunnen treden!