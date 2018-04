Officieel: Subaru BRZ

Door: TB

Tenzij je de afgelopen maanden zat te bezinnen in één of andere abdij, weet je natuurlijk al dat Subaru en Toyota samen aan het werken waren aan een nieuwe 2+2 sportcoupé. Na een triljoen of wat lekken, had Toyota onlangs eindelijk de eer om hun nieuwste boreling, de GT 86 wereldkundig te maken. Vandaag mag ook de Subaru uit de kast, die - zoals verwacht - in weinig opzichten verschilt van zijn Toyo-tweelingbroer. Het recept is ondertussen bekend: een laag gewicht van 1.200kg, een geclaimd laagste zwaartepunt in de markt (in dit segment), een nagenoeg perfecte voor/achter gewichtsverdeling, achterwielaandrijving, McPhersons vooraan en dubbele driehoeken achteraan.

Aan sportwagen-DNA heeft de BRZ duidelijk geen gebrek. De van Toyota's D4-S injectietechnologie voorziene tweeliter viercilinder boxermotor, produceert in de Subaru 200pk en 205Nm en is, in tegenstelling tot wat verwacht werd, ook hier (nog) niet voorzien van een turbo. Het blok is met een boring x slag van 86x86 vierkant en van nature hoogtoerig. Standaard is een manuele zesbak voorzien, optioneel wordt dat een zestrapsautomaat met schakelpeddels achter het stuur. ESP is standaard en uitschakelbaar. Onder de BRZ komen eerder conservatieve 215/45R17 banden te liggen.