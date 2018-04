Honda brengt samen met Mugen een gepeperde CR-Z uit

Door: TB

Maar voorlopig wel alleen in Groot-Brittannië. Want het is Honda UK die zelf het initiatief neemt om een performantere versie van de hybride 2+2 te ontwikkelen, in samenwerking met de Europese tak van Honda-specialist Mugen. Ongetwijfeld hebben ze ook opgemerkt hoe nauwlettend auto-enthousiastelingen de geboorte van de weelderig met carbondelen getooide, en bijna 200pk sterke CR-Z Mugen RR volgden, om daarna massaal teleurgesteld te zijn bij het nieuws dat Honda geen enkele intentie koesterde om het karretje ook daadwerkelijk in productie te nemen. Jammer, want CR-Z's zijn erg dungezaaid op onze wegen, als je het ons vraagt vooral omdat de hybrid noch de groene rakkers kan aanspreken (daarvoor stoot hij teveel uit en is hij te onpraktisch), noch is hij een alternatief voor performante evenknieën in het C-segment (daarvoor is hij simpelweg te traag).

Deze Mugen iCF wordt dus het performante broertje dat de CR-Z eigenlijk gewoon standaard had moeten zijn, en vanaf de lente 2012 zal dat ook in de praktijk kunnen bevestigd worden. Honda UK stelt dankzij drukvoeding en een specifiek motormanagementsysteem een vermogenswinst van dik 50% voorop, wat neerkomt op een maximaal vermogen van 175pk. De sprint van nul naar honderd zou slechts 6,2 seconden duren, dik 3 seconden sneller dan wat standaard versie uit zijn mouw schudt. Aan de zuinige rijmodi werd niet geraakt, dus ergens blijft de CR-Z iCF een milieubewuste keuze. Het karretje zal zo'n € 27.944 moeten kosten. Of er ook enkele exemplaren voor de Belgische markt worden voorzien, is nog niet bekend.