Officieel: EV-ster is Hondas elektrische roadster

Door: TB

Honda stelt de Tokyo Motor Show haar visie voor op haar toekomstige, uiteraard elektrisch aangedreven roadster voor. De op de achterwielen aangedreven tweezitter is voorzien van carbon onderdelen om het gewicht te drukken en aldus zowel het rijbereik als de rijdynamiek te optimaliseren. De officiële voorstelling van de Honda EV-ster is pas op 3 december voorzien, veel specificaties van deze knap gelijnde sportwagen zijn dan ook nog niet bekend. Een naar verluidt 10kWh krachtige lithium-ion batterij moet het 3,57m lange roadstertje in minder dan 5 seconden van 0 naar 100km/u katapulteren. Het rijbereik bedraagt een niet erg riante 160km. Sturen doe je met twee hendels: het moet uiteraard allemaal wat futuristisch blijven in Japan. De vele schermen, waarop de bestuurder onder andere de vermogensafgifte kan instellen, zien we dan weer wel in een eventuele productieversie terugkeren.