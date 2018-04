Audi A1 Sportback live op het Salon van Tokio

Door: BV

Er is nu ook een vijfdeursversie van de nieuwe Audi A1. Een product dat in de Brusselse Audi-fabriek het levenslicht ziet, maar op het Autosalon van Tokio voor het eerst debuteert. De vijfdeurs heeft een identieke laadcapaciteit van 270l, is exact even lang (3,95m) maar is wel een tikkeltje hoger en breder dan de tot nog toe verkrijgbare driedeursversie. Het motorenaanbod wordt gewoon overgenomen en omvat bij aanvang vier benzine- en drie dieselversies. Vanaf 9 december is het nieuwe model op de Belgische markt verkrijgbaar.