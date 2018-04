Kruisbestuiving tussen BMW en Toyota

Door: TB

Vandaag tekenden BMW en Toyota naar aanleiding van de Tokyo Motor Show, een Memorandum Of Understanding (MOU) waarin beide autogiganten zich bereid verklaren samen te zullen werken aan milieuvriendelijke technologiëen. Meer bepaald hebben de Japanners en de Duitsers concrete plannen in gezamenlijk onderzoek van de lithium-ion batterijen van de toekomst. Op langere termijn gaan ze ook andere projecten in het domein van ecologische mobiliteit voeren. Allemaal nog een beetje toekomstmuziek dus, behalve het contract dat Toyota en BMW tegelijkertijd met het MOU ondertekenden betreffende de levering vanaf 2014, van BMW's zuinige 1.6 en 2.0 dieseleenheden aan Toyota. Geen slechte zaak voor de Japanners, die tot nu toe vaak te grote - en hierdoor fiscaalongunstige - zelfontbranders aanbieden in het gamma. Door de deal hoopt Toyota de CO2 uitstoot van haar Europese vloot versneld naar beneden te kunnen halen. BMW kan van haar kant dan weer profiteren van Toyota's expertise op het vlak van hybridetechnologie, zoals diegene waarmee het merk met de introductie van de Prius al sinds 1997 een pioniersrol vervult.