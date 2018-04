Nissan Townpod live op het Salon van Tokio

Door: BV

We hadden al kennis gemaakt met de Nissan Townpod, maar nu serveren we de compacte allesdoener in levende lijve, zoals hij te zien is op het Salon van Tokio.

Onderhuids vinden we de techniek van de Nissan Leaf, want je elektrisch verplaatsen is voor een stads-concept tegenwoordig een must. En toch gaat het vooral om de veelzijdigheid. Het koetswerk met afgeronde hoeken maximaliseert de binnenruimte en om de toegang voor zowel passagiers als goederen te optimaliseren zijn de deuropening gemaximaliseerd. Naast conventionele voorportieren vinden we op de flanken tegengesteld openende achterdeuren en de conventionele kofferklep is vervangen door een twee deuren. De achterste zetels kunnen weg klappen en dan doet de Townpod eigenlijk meteen dienst als bestelautootje.