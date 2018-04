40.440 nieuwe autos in november

Door: BV

Afgelopen novembermaand werden 40.440 nieuwe voertuigen ingeschreven in het land. Dat is amper 0,24% minder dan in november van vorig jaar. En daarmee hebben sinds 1 januari al 523.448 personenwagens een eigenaar gevonden. Dat cijfer vertegenwoordigt een stijging van 1% ten opzichte van die van recordjaar 2010. Renault heeft zich weer naar het bovenste schavot gewerkt door 5.367 voertuigen te laten leveren. VW staat nu op nummer 2 met 4.639 stuks. Peugeot en Citroën staat op respectievelijk 3 en 4 met de getallen 3.475 en 3.214 achter hun naam. De top vijf wordt vervolledigd door Opel, dat nog 2.559 stuks wist te laten registreren.

De marktsegmenten van de lichte bedrijfsvoertuigen (+10%), de bedrijfsvoertuigen tussen 3,5 en 16 ton (+8%) en de voertuigen van meer dan 16 ton (+26%) gaan er de voorbije maand eveneens op vooruit. Deze vaststelling geldt trouwens ook voor de opleggers (+26%) en de aanhangers (+9%) en tenslotte de gemotoriseerde tweewielers (+15%).