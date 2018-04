Smart For-US Concept is mini pickup

Door: BV

De jongste generatie van de Smart Fortwo was, in tegenstelling tot de eerste uitgave, ook ontwikkeld om in de VS en Canada aan de man gebracht te kunnen worden. Noodzaak, want in Europa alleen waren de volumes te laag. Maar de volumes in de VS zijn nog steeds onvoldoende om het product een levenslijn te werpen. Een beetje extra aandacht is dan altijd meegenomen. Deze Smart For-US staat daarom volgende maand op het Autosalon van Detroit. Een studiemodel dat, zoals de naam handig uitspeelt, meteen meer de smaakpapillen van de Amerikaan moet prikkelen.

Met de afmetingen - een lengte van 3,55m, breedte van 1,50m en hoogte van 1,70m - is hij nog steeds piepklein, maar omdat er aan de bovenzijde elektrisch te openen koffercompartiment is, lijkt het wel een pickup. En daar zijn de yanks wild van. De laadruimte is maximaal 90cm lang en met wat goede wil is dat voldoende om er twee fietsen in te steken. Elektrische uiteraard.

De auto zelf is ook elektrisch. Onder de koets vinden we de Smart Fortwo Electric Drive, met een 75pk en 130Nm sterke elektromotor.