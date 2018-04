Bentley Continental GT doet het met V8

Door: BV

Onder de lange en brede motorkap van de Bentley Continental GT zit in normale omstandigheden een 6-liter grote W12. Die is het logische resultaat van twee gehuwde 3-liter V6 benzinemotoren. Dat zorgt voor een comfortabel vermogen van 575pk en 700Nm trekkracht. Dat laatste staat vooral op rekening van de twee turbo's die bovenop het blok gevezen zijn. De prestaties zijn indrukwekkend, maar een Continental met wat minder gewicht in de neus stond toch op ons kerstlijstje. Et voilà, Bentley gooit er vier cilinders uit, schikt het resultaat in een V-vorm en presenteert met die configuratie een nieuw instapmodel.

De achtpitter is afkomstig van de Audi S8 en levert hier 507pk en 660Nm. In vergelijking met z'n Duitse wapenbroeder is dat een tikkeltje minder in pk's en een beetje meer wat koppel betreft. En de kloof met de W12 is eigenlijk meer een greppeltje. Ook qua prestaties, want de sprint naar 100km/u neemt niet eens vijf tellen in beslag en je haalt met zowel de open GTC als met de gesloten GT nog een top van 290km/u. De transmissie heeft overigens even veel verzetten als de motor zuigers heeft. Het grootste verschil zit in het verbruik. Door soms zelfs maar benzine in vier cilinders in te spuiten komt het verbruiksgemiddelde 40% lager uit dan de twaalfcilinder. Of de klanten daarvan wakker liggen is niet zeker, maar ze hoeven in elk geval minder naar de pomp en da's altijd meegenomen.

De Continental GT V8 wordt herkenbaar aan z'n typische V8-grom. En om bij stilstand nog onderscheid te kunnen maken is de grille gedeeltelijk in zwart uitgevoerd, heeft de snoet grotere luchtinlaten en zijn de uitlaten vormgegeven als een plat liggende "8". De velgen zijn ook slechts 20-duim groot.

De Britten sturen hun achtcilinder voor de première de grote plas over. Naar de bakermat van de V8 - Detroit. Op het Salon begin januari gaat het doek eraf.