Audi: na S6 en S7 komt S8

Door: BV

De nieuwe 4.0 liter biturbo V8 zit dus ook in de S7 en S6. Met 420pk en 550Nm. Maar in de grotere S8 steekt die een behoorlijk tandje bij. Hier braakt het blok 520 pk en 650 Nm uit. De topsnelheid is natuurlijk ook weer elektronisch afgeregeld op 250km/h, maar de sprinttijd van 0-100km/h in 4,2 tellen slaat natuurlijk wel een kloof met de andere drie in Frankfurt debuterende S-modellen.

In vergelijking met de 5.2 liter V10, een atmosferische krachtbron, levert deze nieuwe centrale 70 pk meer. Het verbruik daalde echter van gemiddeld 13,2 naar 10,2l/100 km. De S8 heeft - uiteraard - ook quattro-aandrijving, maar de automaat is anders dan bij de S6 (Avant) en S7 Sportback. Hier een tiptronic en dus geen S-tronic, ofwel een exemplaar met conventionele koppelomvormer en niet met dubbele koppeling. Ter compensatie is die wel voorzien van een extra versnelling. Het zijn er acht in totaal. Het elektronisch gestuurde differentieel waar je op de S6 en S7 voor moet bijbetalen en in de bochten meer vermogen naar het buitenste achterwiel stuurt is op de S8 standaard.

Dat de S8 het op alle vlakken een trapje hogerop zoekt zie je ook aan de wielen. Die zijn standaard minstens 20" groot en zelfs 21" als je dat wenst. Ze moeten natuurlijk wel ruim bemeten zijn want er moeten remschijven met een diameter van liefst 40cm in passen. Carbon-keramische exemplaren zijn een optie.

De S8 is uiterlijk natuurlijk van de A8 te onderscheiden, maar bescheidenheid speelt hier een belangrijkere rol dan bij de S6 en S7. Iets dat ook binnenin doorgetrokken wordt. Stijlvol sportief zullen we maar zeggen.