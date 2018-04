Hyundai i-oniq is het allemaal

Door: BV

Een teaser, en ditmaal niet voor het Autosalon van Detroit, maar al voor het Salon van Genève dat pas in maart wordt gehouden. Daar zal Hyundai een nieuwe concept car voorstellen. Die heet i-oniq en moet een blik werpen op de vormtaal die in de toekomst de modellen van het merk zal sieren. Logisch, want dat doet elke concept car.

Het gaat om een nieuwe evolutie van de ‘fluidic sculpture' vormtaal die nu al resulteerde in de i40 en Veloster. De i-oniq is getekend in het Europese designcentrum van de constructeur. Dat is in het Duitse Rüsselsheim gevestigd.