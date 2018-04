Hyundai i40 is er nu ook als berline

Door: BV

We kennen de nieuwe Hyundai i40 reeds als break. Dat model werd immers al in maart boven de doopvond gehouden op het Autosalon van Genève. De vierdeurs is er nu ook, want daar ging het doek eerder vandaag vanaf op het Autosalon van Barcelona.

Net als de break is de i40 specifiek voor de Europese markt getekend, al is het verwantschap met de internationaal verkochte nieuwe generatie van de Sonata bij deze wat duidelijker.

De nieuwe telg is onderhuids natuurlijk identiek aan de eerder gepresenteerde functionele variant. Dat betekent dat het aanbod vier motoren omvat. Het aanbod vangt aan bij een 115pk sterke 1.7l dieselmotor die op een nagenoeg zekere populariteit mag rekenen dankzij z'n verbruik van 4,3l/100km en een uitstoot van slechts 113gr/CO2/km. Er is ook nog een 136pk sterke versie van dezelfde krachtbron. Die zorgt vanzelfsprekend voor fluksere prestaties, maar verbruikt ook meer.

De 1.6l met 135pk neemt de rol van instapmotor in het benzinegamma op en wordt overklast door een tweeliter die 170pk sterk is.