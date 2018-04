Saab is failliet

Door: BV

Na meer dan een half jaar geen enkele auto te hebben gebouwd, gooit Saab (Saab Automobile AB en Saab Powertrain AB) nu zelf de handdoek in de ring. Volgens topman Victor Muller is er geen enkele hoop meer om het bedrijf te redden. General Motors, dat tegen een constructie gekant was waarin de Chinezen controle krijgen over de technologie, krijgt een veeg uit de pan. Muller beweert dat dat bedrijf elke overname- of participatiepoging van potentiële Chinese investeerders (Youngman en Pang Da) blokkeert. De topman verklaarde eerder wel dat GM geen enkel stemrecht meer had in het bedrijf, maar het is wel eigenaar van een groot aantal octrooien en patenten.

De rechtbank in het Zweedse Vänersborg heeft het faillissement zoals verwacht ook meteen aanvaard. Saab Parts AB, dat onderdelen voor bestaande modellen produceert, maakt geen deel uit van het bankroet. In theorie zou de beschikbaarheid van wisselstukken dan ook niet in het gedrang mogen komen. Invoerder Beherman garandeert van zijn kant in elk geval de distributie van alle beschikbare stukken voor de wettelijke termijn van 7 jaar. Nochtans ligt de productie daarvan ook al enige tijd geheel stil. Over de heersende garantie is in Europa weinig duidelijkheid. De Noord-Amerikaanse invoerder heeft wel reeds laten weten dat alle garantie tot nader order geschorst is.

De Zweedse rechtbank zal een curator aanstellen op het faillisement af te handelen. Om zo veel mogelijk schuldeisers terug te betalen is het niet ondenkbaar dat enkele delen van het bedrijf, met inbegrip van de merknaam, worden verkocht aan investeerders. Victor Muller droomt alweer van een herrijzenis...