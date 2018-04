Spyker redt Saab van ondergang

Door: BV

General Motors en de Nederlandse producent van supersportwagens Spyker zijn tot een akkoord gekomen over de verkoop van het 72-jaar oude Zweedse automerk Saab.

Eerder bereikte General Motors een overname-overeenkomst met een andere fabrikant van supersportwagens; het Zweedse Koenigsegg. Die deal sprong na het ondertekenen van de intentieverklaring toch nog af, waarna GM besliste Saab te laten "uitbollen" terwijl het bleef openstaan voor valabele overnamekandidaten. Oorspronkelijk lag de deadline op 31 december, maar General Motors verlengde die enkele malen.

Spyker betaalt GM zo'n € 50 miljoen. Daarbovenop krijgt "the General" nog eens voor € 250.000 aan voorkeursaandelen binnen het bedrijf dat door de overeenkomst ontstaat. Saab heeft ook nog eens $ 100 miljoen in kas, en die blijft van GM. Voor de overeenkomst rekenen de Nederlanders ook op het geld van de Europese Investeringsbank. Dat voorzag eerder al zo'n € 400 miljoen om Saab er weer bovenop te helpen. De definitieve goedkeuring daarvan wordt in de loop van volgende maand verwacht. Zodra dat rond is, keert GM het uitdoofscenario voor het merk om.

Van de naar schatting 3.500 arbeidsplaatsen in Saab's productievestiging in het Zweedse Trolhattan, blijft het merendeel nu behouden. De autobouwer gaat ook door met de lancering van de op het Autosalon van Frankfurt voorgestelde 9-5 en brengt zo snel mogelijk de ook de SUV 9-4X op de markt.

Saab (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) werd in 1937 opgericht als fabrikant van militaire vliegtuigen. Het bedrijf begon na WOII ook met de productie van auto's die vooral omwille van hun karakter gesmaakt werden. In 1969 volgde een fusie met de Zweedse vrachtwagenbouwer Scania en in 1990 werden beide bedrijven weer opgesplitst. GM kocht toen de helft van de Saab-aandelen en 10 jaar later werd het Zweedse bedrijf dan helemaal in General Motors geïntegreerd.