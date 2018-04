Eerste beeld van nieuwe Nissan Pathfinder

Door: BV

De Nissan Pathfinder stamt in z'n huidige versie uit 2005. De wetten van de industrie dicteren dus dat we stilaan een nieuwe generatie op het bord moeten krijgen. En over een kleine maand is het zover. Dan presenteert Nissan op het Salon van Detroit een nieuwe versie. Een eerste plaagbeeld is ook meteen vrijgegeven. Daaruit kunnen we vooralsnog alleen afleiden dat de Pathfinder wat wulpser wordt. Omdat het aanbod in Europa nog even werd aangescherpt het afgelopen jaar, duurt het wellicht nog even iets langer eer de vierde generatie van de Pathfinder hier in de catalogus staat.