Elke dag 2 carjackings in België

Door: BV

De Federale Politie heeft de criminaliteitscijfers voor de eerste helft van 2011 bekendgemaakt. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden in ons land (gaat u even zitten) liefst 535.746 criminele feiten aangegeven. Bijna de helft daarvan zijn diefstallen en die zitten nog in de lift.

Autodiefstallen gaan er echter op achteruit. Er werd ‘slechts' 41.076 keer iets gestolen uit een auto. Dat is amper 226 keer per dag. Er zijn tijdens dezelfde periode 6.606 wagens gestolen en geloof het of niet, ook dat is minder dan enkele jaren geleden. Tijdens de eerste 182 dagen van het jaar waren er tenslotte ook nog eens 334 carjackings. Dat zijn er twee per dag. De cijfers die door De Tijd zijn bekendgemaakt geven geen indicatie van het percentage criminele feiten dat opgelost wordt.