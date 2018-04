Strengere geluidsnormen voor nieuwe autos

Door: BV

De Europese Unie heeft strengere geluidsnormen voor auto's, bussen en vrachtwagens klaar. Het zou gaan om een beperking van het totale geluid (zowel motorgeluid als voorbijrijgeluid) van 2 decibels in een eerste stadium en nog eens twee decibels 3 jaar later. De eerste aanpassing zou doorgevoerd worden twee jaar na de goedkeuring van de richtlijn door de Europese lidstaten. Dat is sneller dan autobouwers hun modellen vernieuwen, maar het is onduidelijk of de richtlijn in eerste instantie ook zou gelden voor reeds bestaande procuten. Het gros van de richtlijnen is in eerste instantie slechts van toepassing op nieuw gelanceerde modellen.

Omdat geluid gemeten wordt volgens een exponentiële schaal, gaat het in het totaal over een geluidsreductie van 25%. De Europese comissie wil op die manier de leefbaarheid en de geluidsoverlast in de steden terugdringen en de leefbaarheid verhogen. De vereniging van autoconstructeurs geeft aan weinig problemen te zien met de eerste verstrenging, maar zeggen tot 6 jaar ontwikkelingstijd nodig te hebben om hun producten voor te bereiden op de tweede fase.

Bij de vrachtwagens en bussen worden in het eerste stadium slechts geacht 1 decibel minder geluid te produceren en moeten in de daaropvolgende fase 2 decibels inleveren.