Halfje Opel Corsa CUV

Door: BV

In de VS heeft Buick twee plaagfoto's vrijgegeven van wat de Encore wordt. Een naar Amerikaanse normen piepkleine SUV die volgende maand op het Autosalon van Detroit debuteert. Samen vormen ze ook ongeveer de helft van de toekomstige kleine SUV van Opel, want die wordt nagenoeg identiek en zal naar alle waarschijnlijkheid als een telg in de Corsa-familie naar voor geschoven worden.

Technische details zijn schaars, maar je kan met een gerust hart uitgaan van de aanwezigheid van het gros van de Corsa-motoren. Onderhuids maakt de nog naamloze Corsa Compact Utillity Vehicle gebruik van het onderstel van de Chevrolet Sonic, die in onze contreien Aveo op de kofferklep gekleefd krijgt. Wellicht wordt de Europese telg voorgesteld op het Autosalon van Genève, in maart.