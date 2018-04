Toyota spijkert Land Cruiser V8 bij

Door: BV

Grote volumes worden er niet mee gerealiseerd, maar de Land Cruiser V8 blijft niettemin bij ons in de catalogus. Ook de vernieuwde versie. In Japan is hij al voorgesteld. Brussel geeft het startsein voor de Europese versie.

De facelift van de Land Cruiser is één van de Europese primeurs voor het Salon van Brussel. In z'n vernieuwde gedaante krijgt Toyota's werkpaard een set aangepaste bumpers met andere mistlampen, lichtunits met LED-verlichting en een modernere grille. Aan de achterzijde zijn de wijzigingen nog beperkter. Daar merken we alleen hertekende achterlichten op. Ook staat de Land Cruiser van modeljaar 2013 op nieuw lichtmetaal variërend van 18 tot 21 duim.

In het interieur heeft Toyota enkele wijzigingen doorgevoerd bij het meubilair en de lay-out. Er zijn nieuwe bekledingstoffen en het instrumentarium is aangepast. Dat laatste geldt ook voor het centrale TFT-scherm. Op technisch vlak heeft Toyota het Multi-Terrain Select System verbeterd. Hetzelfde geldt voor het ABS en het tractiecontrolesysteem. De werking ervan is nu nog beter aangepast aan verschillende rijomstandigheden. En het Crawl Control System van de Land Cruiser V8 verfijnd. Dit systeem neemt de bestuurder werk uit handen door zich te ontfermen over de krachten van de motor en de remmen. Rijden in ruig terrein moet nu nog gemakkelijker verlopen.