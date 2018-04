Elektrisch rijden is het duurst

Door: BV

Elektrisch tanken kost in ons land 5 à 6 euro per 100km. Dat is beduidend lager dan die van een diesel- en benzinewagen, maar toch onderschat 58% van de gezinnen de energiekost. Dat blijkt uit onderzoek van VAB. Bovendien blijft de elektrische auto over de volledige levensduur van het voertuig het duurste, behalve wanneer zeer veel kilometers verreden worden. Ook dat becijferde de organisatie.

Bij de berekening maakte de VAB het onderscheid tussen drie type's wagen met een alternatieve aandrijving. De modellen die geheel elektrisch zijn (zoals de Nissan Leaf, of Mitsubishi iMiEV), wagens met een zogen. Range Extender (in essentie de Chevrolet Volt of tweelingbroer Opel Ampera) en de hybride die minimaal 2km elektrisch kan rijden.

De energiekost van de eerste categorie bedraagt €4,1/100km, die van de tweede soort is € 7,2 terwijl de hybride elke 100km € 8,4 kost. Zelfs die laatste is daarmee nog steeds € 0,70 goedkoper dan een compacte diesel. De totale kilometerkostprijs die rekening houdt met alle kosten, levert echter een totaal ander beeld op.

Wanneer je 10.000km aflegt op jaarbasis bedraagt de kilometerkostprijs van bovenstaande categorieën respectievelijk € 0,78/km, € 1,04/km en € 0,8/km. Dat is gevoelig meer dan wagens met een conventionele verbrandingsmotor die elke kilometer tussen € 0,51 en € 0,71 kosten.

Verdubbel de jaarlijks af te leggen kilometers en je komt uit op achtereenvolgens € 0,43/km, € 0,58/km en € 0,45/km. Conventioneel aangedreven wagens schommelen volgens dezelfde formule tussen € 0,32 en € 0,43. De hoge kostprijs van de nieuwe technologie is de voornaamste boosdoener, aldus de VAB.