VW Passat generatie 8 is er in 2014

Door: BV

Natuurlijk is Volkswagen al aan het werk aan de volgende generatie van de Passat. De Duitsers zijn zelfs opvallend loslippig en hebben al één en ander over de populaire leasewagen vrijgegeven.

Het bedrijf noemt de huidige uitvoering van het model zoals die vorig jaar werd geïntroduceerd steevast de zevende generatie. Nochtans is de als dusdanig voorgestelde auto hooguit een facelift van de in 2005 gelanceerde editie. Maar goed, het zal VW er niet van weerhouden de Passat in 2014 doodleuk te beschouwen als de achtste generatie.

Aan technische innovatie zal het generatie 8 niet ontbreken. Het model zal immers rusten op een compleet nieuw platform. Dat heet MQB, wordt eerste gebruikt voor de nieuwe Audi A3, wordt in 2013 de basis voor de nieuwe Golf en levert ons in 2014 de Passat. VW werkt met de flexibel inzetbare bodemgroep nog maar eens naar lagere productiekosten toe, maar dat betekent niet dat de Passat dan goedkoper wordt. Dat mag niet van de marketingafdeling, omwille van marktpositie en -imago. Een betere uitrusting voor hetzelfde geld - dat kan wel. Een infotainmentsysteem met groot aanraakscherm, een start/stop-systeem en een bluetooth-aansluiting voor mobiele telefoons zullen verhuizen van de optielijst naar de katern met standaardvoorzieningen.

De Passat wordt ook lichter dan voorheen. De basisversie mag rijklaar niet meer dan 1,4 ton op de weegschaal zetten. Dat betekent dat elk exemplaar gemiddeld zo'n 50kg lichter moet worden. Revolutionaire motoren staan niet in de sterren. De overgrote deel van de benzineaggregaten krijgt cilinderuitschakeling en de diesels worden uitgerust met een Nox-katalysator die ze in staat stelt te voldoen aan de Euro VI emissienorm.

Een plug-in hybride staat wel op de planning. Die Passat zal zo'n 170pk sterk zijn, een elektrisch actieradius hebben van zo'n 50 kilometer en ondanks het accupakket hooguit 100kg meer wegen dan een vergelijkbare benzineversie.