Vier varianten van nieuwe Audi A3

Door: BV

Audi heeft wat meer informatie over de nieuwe A3 wereldkundig gemaakt. Dat helpt om het publiek bezig te houden want de voorstelling van de productieversie is pas voorzien voor het Autosalon van Genève in maart van volgend jaar terwijl BMW de nieuwe 1-Reeks nu al bij de dealers heeft en Mercedes de B-Klasse in de startblokken heeft staan.

De eerste voorbode van de nieuwe A3 was al in maart van dit jaar te zien in Genève. De vierdeurs wordt slechts één van in het totaal vier A3-varianten. Audi bouwt de A3 bovenop een nieuw platform van de VW-groep. Dat is ontwikkeld om een dwars opgestelde motor te ontvangen maar is flexibel genoeg om dienst te doen voor wagens met grote verschillen in afmetingen. Alles van de volgende Polo tot de Passat zullen er gebruik van maken. De A3 alleen doet al beroep op twee varianten. Een driedeurs en een cabrio zullen bovenop een onderstel met een wielbasis van 2,59m gebouwd worden terwijl de vierdeurs en de vijfdeurs Sportback 3cm extra tussen beide assen krijgen.