Bajaj RE60 is Tata Nano concurrent

Door: BV

Nog nooit gehoord van Bajaj Auto? Niet erg. Het is een Indische autobouwer die - en dat is wel belangrijk - beste maatjes is met de Renault-Nissan alliantie. Het succes van instapmerk Dacia heeft de Fransen en Japanners zeer gretig gemaakt voor succes in het instapsegment en ontluikende markten. Ze stonden dan ook maar beteuterd te kijken toen Tata de Nano voorstelde. De goedkoopste auto ter wereld is echter niet zo succesvol als gedacht, maar het weerhield beide industriële bedrijven er niet van Bajaj aan te porren om een concurrent te ontwikkelen. Die is nu klaar, heet RE60 en wordt binnenkort onthuld op het Autosalon van New Delhi.

De RE60 is 2,75m lang, 1,31m breed en 1,65m hoog. Voor de aandrijving zorgt een eenvoudige 200cc benzinekrachtbron die 20pk opwekt. Omdat de RE60 maar 400kg weegt is dat voldoende voor een topsnelheid van zo'n 70km/u. Elke 100km zou er 2,8l brandstof uit de kleine tank verdwijnen. De kostprijs wordt, afhankelijke van de versie, geraamd op € 1.700 tot € 2.800. Renault en Nissan kunnen in theorie hun eigen varianten uitbrengen maar het is niet duidelijk of daar zelfs interesse in is.