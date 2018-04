India wil de Tata Nano niet meer

Door: BV

Tata verbaasde vriend en vijand met de Nano. Een auto voor vier inzittenden die niet eens € 2.000 kostte. De kleine auto was op z'n Indiase thuismarkt meteen de helft goedkoper dan z'n meest directe rivalen. Nog voor de productie in 2009 aanving had Tata 200.000 bestelbonnen op zak.

Maar de liefde voor de Nano blijft niet duren. Door vertragingen in de productie, kwaliteitsproblemen en vragen over de veiligheid, houden de Indiërs hun handen af van de Nano. Terwijl de economie er afgelopen jaar 9% groeide en de automarkt er een stijging van 22% kende, stortte de vraag naar Nano's er in elkaar. In juli verkocht het bedrijf nog 9.000 Nano. In november waren dat er nog amper 509.