Minder verbruik met juiste olie

Door: BV

De jongste jaren heeft niet alleen de autosector bijzondere inspanningen verricht om het brandstofverbruik terug te dringen. Ook de toeleveranciers en de sector van de brandstoffen en motoroliën investeerde fors in ontwikkeling. Dat resulteerde onder meer in benzine en diesel die met hogere percentages biobrandstof enerzijds. Anderzijds leverde het veelal synthetische motorolie op die de kostbare motorcomponenten perfect vrijwaart maar de interne wrijving sterk reduceert. Die olie zit bij aanschaf veelal in een nieuw voertuig, maar is ook geschikt voor de meeste reeds bestaande wagens.

Olieproducent Mobil zegt dat de omschakeling naar een geschikte synthetische olie een brandstofbesparing van enkele procenten kan opleveren. Bij een besparing van pakweg 3% levert dat aan de eind vorig jaar heersende brandstoftarieven een verbruikswinst van € 58 op voor wie 20.000km per jaar aflegt (energiekost gebaseerd op cijfers van VAB). Door de lagere wrijving wordt ook de motorslijtage beperkt. De juiste olie selecteren is echter geen sinecure en Mobil speelt er handig op in door een nieuwe opzoekmodule beschikbaar te maken op z'n website.