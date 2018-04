Win 55 tickets voor het Salon van Brussel

Door: BV

Volgende week opent het Autosalon van Brussel de deuren. En Auto55 viert voor het grootste automobielfeest van het jaar niet toevallig 55 tickets weg. Kans maken op een set van 2 of 3 tickets (willekeurig) die tijdens de ganse salonperiode (behalve op zondag) geldig zijn kan door eenvoudig volgende stapjes te volgen.

1) We hebben een exclusieve fotoreportage over de opbouw van het Autosalon gepubliceerd. Eén foto hebben we echter achterwege gelaten en op onze Facebook-pagina gepost. Zoek op over welk merk die gaat. 2) Stuur dat merk samen met je postadresgegevens via ons tipformulier naar ons. Zet het merk in de onderwerpregel, je postadres bij commentaar (de urls invullen hoeft natuurlijk niet). 3) de komende vijf dagen pikken we elke dag een aantal willekeurige winnaars* uit de inzendingen. Hou alvast je postbus in de gaten!



* Met je deelname herken je de authoriteit van Auto55 in het toewijzen van een winnaar.