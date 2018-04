Exclusief: de opbouw van het Salon van Brussel

Door: BV

Op en rond het Autosalon van Brussel verdienen niet minder dan 9000 mensen de kost. Dat weet organisator Febiac ons te vertellen. Dat zijn natuurlijk hosts en hostessen, standhouders, catering en security, maar ook mensen die de beurs opbouwen en weer afbreken. De mensen van die laatste categorie bouwen de meest indrukwekkende standen in een mum van tijd op. Hoe de beurs er één week voor de opening uitziet ging Auto55.be alvast in een exclusieve fotoreportage uitzoeken. In de fotospecial serveren we je alvast exclusieve beelden van de opbouw van het 90e Autosalon van Brussel.