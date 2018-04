Hyundai Veloster Turbo beloont ons geduld

Door: BV

We zaten erop te wachten. De Hyundai Veloster stipt bij ons de funboxes aan, maar mist wat pit. De atmosferische 1.6l benzinemotor heeft 140pk en doet er 9,8 tellen over om naar 100km/u te sprinten. Niet echt de prestaties die passen bij het originele uiterlijk van de auto, concludeerden we vorig jaar na een uitgebreide test. De Veloster Turbo doet wat op de verpakking staat, dankt de drukvoeding voor een vermogen van 207pk et voilà - een sprinttijd van een seconde of zeven is het resultaat. De overbrenging geschiedt nog steeds naar keuze met een handbediende zesbak of automaat met dubbele koppeling.

Om het potentieel van de Turbo niet onder stoelen of banken te steken voorzag Hyundai de Veloster niet alleen van een matgrijze lak, maar ook van een spoilerpakket. De voorbumper is geheel nieuw en de grille lijkt te zijn afgeleid van de single-frame exemplaren zoals we op (onder meer) Audi´s treffen. Lekker aangedikte zijskirts, fraai lichtmetaal en een extra aangezette achterbumper maken de ambities van de Veloster Turbo wereldkundig.