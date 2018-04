Eigenzinnig: Hyundai Veloster

Door: BV

Hyundai heeft op het Autosalon van Detroit de Veloster onthuld. Dat is een compacte (4,22m lang, 1,79m breed en 1,39m hoog) Coupé waarmee de Koreanen het willen opnemen tegen concurrenten als de VW Scirocco, Honda CR-Z, Peugeot RCZ, Renault Megane Coupé en Opel Astra GTC.

De Veloster wordt alvast apart. Het lijnenspel leunt dicht aan bij dat van het prototype uit 2007 (toen nog Velostar geheten, met een A). De kont krijgt een dubbele centraal gemonteerde uitlaat, hoog ingeplante lichtblokken en een gedeelde achterruit. De grote glaspartij kan verrijkt worden met een panoramisch glazen dak, dat je uit de optielijst zal moeten plukken. Het front is het duidelijkste voorbeeld van Hyundai's nieuwe Fluidic designtaal, met een kunstig ingewerkt hexagonaal radiatorrooster en koplampen met LED-verlichting. Om de gespierde look te creëren voorzag Hyundai ook luchthappers in de motorkap en de bumpers.

Maar het meest opvallende designaspect zijn natuurlijk de deuren. Aan de bestuurderszijde stelt de Veloster het met één portier. Aan de passagierskant zitten echter twee conventioneel openslaande deuren. De achterste deur is zo goed als kan gecamoufleerd om de Veloster toch een symmetrisch uitzicht te geven. Hyundai beweert dat die extra deur de bruikbaarheid van het model drastisch verhoogd. En omdat de koffer ook een eerbiedwaardig volume kan herbergen - zegt Hyundai zonder de laadcapaciteit daadwerkelijk mee te delen - wordt de Veloster een leuk alternatief voor een conventionele gezinsauto.

De middenconsole wordt gedomineerd door een 7" aanraakgevoelig scherm en een centraal geplaatste startknop. Daarmee wekt de bestuurder een nieuwe direct ingespoten 1.6l benzinemotor tot leven. Die zal zo'n 140pk leveren, wordt de enige motorkeuze, en is gekoppeld aan een manuele zesbak. Tegen een meerprijs zal de Veloster leverbaar zijn met een automaat met dubbele koppeling, eveneens met zes verzetten. Het Blue Drive pakket met onder meer een start/stop-systeem moet dan weer lage verbruikswaarden garanderen.

De Veloster zal begin maart zijn Europese Première beleven op het salon van Genève. In de lente wordt de nieuwkomers in de Belgische showrooms verwacht.