Eerste beelden volgende Porsche Boxster

Door: TB

Met zo'n herfstige winter lijkt maart nog veraf, maar dat is buiten de autoconstructeurs gerekend. Met het autosalon van Genève als volgende gelegenheid om de wereld te verblijden met nieuwe creaties, moet de marketingmachine nu al worden proefgedraaid. Nu de zomermode in de kledingwinkels komt te hangen, is het tijd om opnieuw van open rijden te beginnen dromen, vinden ze in Stutgart. We geven ze graag gelijk. Aanschouw dus met gepast enthousiasme de nieuwe Porsche Boxster.

De tweezitter wordt lichter, gespierder en zuiniger. Uiterlijk zat het met het uitgaande model al best goed, de Duitsers hebben zich dan ook geheel de traditie respecterend beperkt tot het perfectioneren van de lijn. Maar schijn bedriegt, want zowel de hele koets als het onderstel zijn volledig nieuw. De Boxster krijgt een langere wielbasis en breder spoor mee, waardoor het interieur ruimer hoort te zijn, maar zet desondanks een paar kilo's minder op de weegschaal. Hoeveel precies, wilt Porsche nog niet kwijt, er moet nog iets te vertellen zijn te Genève uiteraard. Het sportkarretje met middenmotor krijgt wel electromechanische stuurbekrachtiging, een start&stopsysteem en energierecuperatie ingebouwd, waardoor het verbruik met 15% omlaag zou moeten kunnen. Zowel de gewone Boxster als de Boxster S krijgen opnieuw platte zespitters onder de kap. In de S heeft die een totale longinhoud van 3,4 liter en puurt daaruit 315pk. Daarmee spurt de tweezitter naar honderd in 4,7 seconden, wanneer de krachtbron wordt gekoppeld aan de optionele zeventraps PDK-automaat welteverstaan. De standaard Boxster heeft recht op 265pk uit dezelfde, tot 2,7 liter gekrompen eenheid, wat de spurt met diezelfde optionele automaat 5,4 seconden moet laten duren. Een manuele zesbak is standaard.