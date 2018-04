X4 zal uit Spartanburg komen

Door: TB

Dat de X6 een kleine broer krijgt is al even geweten, vandaag vertelt BMW ons ook waar ze de X4 zullen bouwen. Dat zal namelijk gebeuren in de BMW fabriek te Spartanburg. Klinkt dat oord een beetje Duits? Dat is dan toevallig, want de 7.000 man tellende productie-eenheid ligt in de VS, meer bepaald in South Carolina. Nadat München de fabriek in 1994 neerpootte op het continent dat tegenwoordig de grootste afzetmarkt van het premiummerk is, gaat het merk de komende 3 jaar nog eens 900 miljoen dollar investeren om de zaak voor te bereiden op een toename van de productiecapaciteit van de X-familie. Waaronder dus de X4, die we in 2014 mogen verwachten. Een logische keuze, aangezien de huidige generatie X3 eveneens in Spartanburg van de band rolt, en de toekomstige X4 op hetzelfde platform zal rusten. Zij het dat deze laatste wellicht wat kleiner en behendiger voor de dag zal komen uiteraard.