Micracosmos

Door: AUTO55

Nissan gaat weer de sportieve toer op. En dan hebben we het voor de duidelijkheid even niet over de GT-R of 370Z. Na de Juke en de Leaf hebben de Japanners in Tokio nu ook een sportieve Micra voorgesteld - ook al gaat ie ginds door het leven als ‘March'. Verantwoordelijk voor dit kleine kanon is Nismo, de motorsportafdeling van het merk. Het wordt stilaan duidelijk dat deze divisie aan de wereld wil tonen waartoe ze in staat zijn. En daar gaan we echt niet moeilijk over doen. Specificaties werden nog niet vrijgegeven, maar onder de kap zou wel eens een drukgevoede versie van de bestaande 1.2l driecilinder kunnen huizen. We kijken er alvast naar uit.