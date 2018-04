Mercedes S-klasse breidt uit

Door: AUTO55

Volgend jaar verschijnt alweer de vijfde generatie van Mercedes' vlaggenschip, de S-klasse. Een gebeuren waar menig CEO, oliesjeik en koninklijke adel wellicht naar uitkijkt. Op het autosalon van Detroit heeft Dr Uwe Ernstberger, verantwoordelijke voor de reeks, verklaart dat de S uiteindelijk zal verschijnen in vier varianten. Dat er eentje op stapel staat met een verlengde wielbasis is bekend, kwestie van het terziele gegane Maybach zo snel mogelijk te doen vergeten. Maar er zou ook een afzetmarkt gevonden worden voor een coupé en een cabriolet, die beide later op de planning staan. Een conceptversie van die dakloze S-er hebben we in 2005 al ontmoet op de LA Motor Show, onder de noemer Ocean Drive. Opmerkelijk zijn de vier deuren, wat ons betreft een goed argument om praktisch ingestelde klanten te overhalen. Wel een sjaaltje aandoen... of de Airscarf aanzetten.