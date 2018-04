Zes generaties BMW 3

Door: TB

Vanaf 11 februari staat hij bij de verdeler, vandaag al valt 'ie te bewonderen op het autosalon van Brussel. We hebben het over generatie zes alweer van BMW's immer populaire 3 reeks. Om te benadrukken dat de nieuweling mag bogen op flink wat ervaring, liet München het jonge veulen poseren voor diens vader, grootvader, overgroot ... je snapt het wel. Het levert een fraai familiekiekje op van het zesgeslacht en geeft ons de gelegenheid om de biografie van de meer dan 35 jaar oude Dreier even te overlopen.

De eerste 3 reeks, E21 gecodeerd, moest in juli 1975 de 1600, 1600ti en 2002tii toelaten af te zwaaien. De 3 leek fel op de in 1972 geïntroduceerde 5 reeks, maar dat kon de klant niet deren. De typische niertjes zijn dan al in het front aanwezig, net als de ronde koplampen die als een tweeling aan elke kant van de snuit zijn ingeplant. In 1982 lost de E30 in stijl de wacht af. De aanpassingen zijn eerder subtiel, maar met een 35mm breder spoor, bollere rondingen en een vlakkere neus, verkoopt de Beemer zich krachtiger en breder dan ervoor.

Vanaf 1990 verschijnt de E36 op het toneel. De gelijkenis met de voorganger blijft behouden, met dank aan de obligate niertjes en de twee keer twee koplampen in de neus. En toch is de nieuwe 3 helemaal anders. Groter vooral, maar ook gestroomlijnder, want de luchtweerstandscoëfficiënt daalt van 0,37 naar 0,29. Deze keer zingt de 3 het uit tot in 1998, waarna hij wordt afgelost door codenaam E46. Generatie vier wordt opnieuw breder, 40mm zelfs, en past zich verder aan aan de stijlgebruiken van die tijd. De ruiten worden lager, de niertjes worden netjes ingewerkt en de dubbele koplampen, die al een generatie eerder achter glas werden gestoken, tonen opnieuw hun aanwezigheid doordat het bedekkende glas op die plaatsen lichtjes in de onderliggende bumper zakt. Het komt allemaal wat braaf over, dus laat Chris Bangle generatie vijf opnieuw een agressievere tronie opzetten. De E90 doet in 2005 zijn intrede in de Belgische toonzalen en blijkt opnieuw een flink pak gegroeid. 5cm in de lengte, en maar liefst 8cm in de breedte. De 3 blijft een verkoopsucces.

En volgende maand is het dus de beurt aan generatie zes. Nog steeds met niertjes, groter dan ooit zelfs, en ook de dubbele lichtunits zitten nog altijd trouw te turen uit elke voorste lichtbak, al zijn die kijkers niet meer even groot. Natuurlijk groeit ook de F30 weer in de lengte, met 93mm meer bepaald, maar de vele groeispurten doorheen de jaren hebben jammer genoeg hun invloed niet gespaard op het gewicht en dus ook de prestaties. München keert deze keer het tij, en maakt de jongste 3 zelfs 45kg lichter. Want aan rijplezier wil de 3 nog lang geen afbreuk doen. Een ingesteldheid die we alleen maar kunnen goedkeuren.