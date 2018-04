Autosalon van Detroit 2012: overzicht

Door: TB

Gelijktijdig met het Autosalon van Brussel, loopt het belangrijkste autosalon van de VS, de NAIAS te Detroit. Het publiek is er nog welkom tot 22 januari, maar over het belangrijkste nieuws hebben we de afgelopen dagen al bericht. Hieronder zetten we de voornaamste premières en concepts even op een rijtje.

- Cadillac ATS

- Chevrolet 130R en Tru 140S

- Dodge Dart

- Ford Mondeo (Ford Fusion op de lokale markt)

- Honda NSX

- Opel Mokka (Buick Encore op lokale markt)

- Lexus LF-LC

- Lincoln MKZ

- Nissan Pathfinder

- Smart for-us

- Toyota NS4

- Volkswagen Jetta Hybride

- Volkswagen e-Bugster