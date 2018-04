Autosalon van Brussel: we zijn halfweg

Door: TB

Ondanks het feit dat we verkeren in economisch niet bijster malse tijden, en de autosector niet bepaald kon lachen met de last minute afschaffing van de ecopremie door Di Rupo I, lijkt het Brusselse Autosalon 2012 ook dit jaar weer stevig op koers te zijn naar een nieuw succes. De 90ste editie opende de deuren voor de pers op 10 januari, ontving de professionals uit de sector op 11 januari en liet tenslotte ook het grote publiek binnen vanaf 12 januari. Het eerste weekend werd afgesloten met de teller op 178.900 bezoekers, wat meer is dan tijdens de vorige editie in 2010. Dat was uiteraard wel "maar" een bedrijfswagensalon, al vervagen de verschillen bij elke editie weer een beetje meer.

Ondertussen is de grootste beurs van het land reeds over de helft en hebben de exposanten meer dan een kwart miljoen bezoekers voor hun stands zien doorschuiven. Dat de consument daarbij ook aandacht heeft voor milieuvriendelijke alternatieven, blijkt uit de testritten bij de Cleaner Mobility-stand in Paleis 7. Met de 27 beschikbare testwagens werden daar afgelopen weekend dagelijks meer dan 500 testritten verreden. De nieuwe milieuvriendelijke E-card, die bezoekers het comfort geeft om niet met stapels brochures rond te moeten lopen (een wereldprimeur trouwens), is nu reeds door meer dan 10.000 bezoekers gebruikt.

Nog tot 22 januari kan je in de Heizelpaleizen terecht. Of je nu door de mensenmassa verhinderd was om die ene fantastische foto te schieten, of je je nog snel wil voorbereiden op je eerste bezoek, weet dat wij redding brengen! We bieden je immers een overzicht van het belangrijkste nieuws per merk in ons handige salondossier. Neem zeker ook een kijkje in de immense fotospecial, de obligate babespecial, de reeks over de klassiekers die Autoworld er ten toon stelt en een knappe fotospecial gewijd aan de luxemerken in paleis 12. Ook van de opbouw schoten we overigens een uitgebreide reeks foto's.