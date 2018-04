Mitsubishi plaagt voor Golf-concurrent

Door: BV

Mitsubishi heeft deze eerste teaser van een première die opstoomt naar Genève. Het bedrijf is (zoals dat hoort in dit stadium) eerder cryptisch in de omschrijving van het nieuwe model. Het bedrijf zegt alleen dat het zou gaan om een nieuwe concurrent voor het meest competitieve Europese segment. Dat laatste is echter afhankelijk van hoe je Europa omschrijft en het zou dus zowel om een voertuig in het B- als het C-segment kunnen gaan. In de eerste categorie heeft Mitsubishi echter de Mirage klaar, en de Japanners hebben nooit gezegd dat die voor Europa versleuteld zou worden dus zet je geld in op de tweede categorie. Dat is die waarin de Golf en de Megane uitkomen. Het gaat in elk geval om een globaal product, dat over heel de wereld wordt gecommercialiseerd. Meer informatie volgt ongetwijfeld binnenkort.