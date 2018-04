Mitsubishi Mirage live op het Salon van Tokio

Door: BV

Bij Mitsubishi wordt alles stilaan in gereedheid gebracht voor de opvolger van de Colt. Die is in Tokio voorgesteld, heet er Mirage en gooit het over een andere boeg. De nieuweling wordt een echte wereldauto die zuinig, veilig en vooral meer betaalbaar moet zijn. De verkoop start in maart van volgend jaar en Thailand bijt de spits af. De Europese versie wordt rond diezelfde tijd voorgesteld (op het Salon van Genève) en staat ten laatste eind volgend jaar bij de dealer.

Mitsubishi mikt met de 3,71m lange, 1,66m brede en 1,49m hoge Mirage op een verbruik van iets meer dan 3 liter per 100km. Daarvoor wordt een 1.0l driecilinder benzinemotor met start/stop-systeem gecombineerd met een CVT-automaat. Voor wie wat meer pit wil, komt er in Europa ook een 1.2l op de markt, maar specificaties zijn daarvan nog niet beschikbaar.