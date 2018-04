Honda Civic Type-R... Turbo!

Door: AUTO55

Of toch als we de geruchten mogen geloven. Honda gaat hiermee tegen een traditie in, wat ze in Japan niet meteen gewoon zijn - de vergeten City Turbo en Legend Turbo even buiten beschouwing gelaten. Dankzij die turbo genereert de hete Civic meer koppel in lage toerentallen, waardoor een sprintje naar 100 in 6,5 seconden mogelijk moet zijn. Het vermogen stijgt ook - lichtjes - naar 210pk. Downsizing is voorlopig nog niet aan de orde; de Type R blijft het doen met een 2-liter benzinemotor.

Aan de buitenkant moeten we nog wat wennen. Laten we eerst en vooral hopen - en veronderstellen - dat het typische witte kleurenpatroon ook hier weer op de voorgrond treedt, en dat de benzineklep en achterpartij in het echt niet té blits overkomen. En waar is het rode embleem gebleven dat een Type R zo typeert? Honda voorziet de Civic wel zoals gewoonlijk van een imposant front en tal van sportieve accenten, die zowel de visuele impact vergroten als het weggedrag verbeteren. Een driedeursvariant komt er niet, en van een vierdeurs of coupé is ook geen sprake. Deze Civic zal weliswaar nooit een schoonheidswedstrijd winnen - of er even gelikt uitzien als een Golf GTI - maar dat maakt ook helemaal niet uit. Dit is een auto voor bad boys - and girls.