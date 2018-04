VW Up! heeft nu vijf deuren

Door: BV

Op het Autosalon van Brussel dat gisteren de deuren sloot, stond hij nog met drie deuren. En nu heeft VW ook de eerste beelden van de Up! met twee extra portieren vrijgegeven. Die is technisch en motorisch eigenlijk identiek aan de driedeursvariant, maar uiteraard is de toegang tot de achterbank makkelijker.

De afmetingen en de laadcapaciteit zijn gelijk aan die van de driedeursvariant. Op de achterbank beschik je over net geen 95cm hoofdruimte en 79cm beenruimte, samen met een laadcapaciteit van 251l. Die is uitbreidbaar tot 951l met de achterbank plat.

In eerste instantie heeft VW het over slechts één motorversie. Dat is de driecilinder 1.0l op benzine, weliswaar in vermogensversies met 60 en 75pk. Samen met onder meer een start/stop-systeem volstaat 4,2l brandstof om 100km ver te geraken.

In Duitsland worden de orderboeken voor het model geopend vanaf 5 maart. Je betaalt er € 475 extra voor de twee portieren. In ons land wordt dat gelijkaardig, maar niet noodzakelijk identiek.