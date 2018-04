4,62 miljoen voor alu Mercedes Gullwing

Door: BV

Veilinghuis Company's Scottsdale, dat in het Amerikaanse Arizona is gelegen, verkocht op z'n jongste evenement voor meer dan 39 miljoen dollar aan historisch verantwoord rollend materiaal. Maar de ster van de show, dat is deze 300SL Gullwing. Een zeldzaam aluminium exemplaar uit 1955, dat voor 4,2 miljoen dollar onder de hamer ging en waarvoor de nieuwe eigenaar dan nog eens $ 420.000 extra veilingkosten moet ophoesten. Van het type zijn er ooit slechts 29 stuks gebouwd. Dat het exemplaar eruit zag alsof er nog nooit mee gereden was, zal wellicht ook geholpen hebben.