Astra OPC krijgt ultralichte sportzetels

Door: TB

Het is nog wachten tot met het salon van Genève, op 6 maart om precies te zijn, vooraleer Opel de OPC variant van de Astra officieel aan de wereld voorstelt. Hoe die über-Astra eruit zal zien, weten we al sinds begin november, dus vol spanning afwachten naar die datum is er niet echt meer bij. En dat is een beetje sneu, want de krachtigste Astra ooit - dixit Opel zelve - mag er volgens het beschikbare fotomateriaal zeker zijn en dat het ding met een 280pk sterke eenheid onder de kap ook retehard zal gaan, durven we evenmin te betwijfelen.

Eind 2011 gingen we al met de nieuwe Astra GTC op pad, zeg maar het minderbedeelde broertje van de nakende OPC variant. Een aangename kennismaking die smaakte naar meer. Alleen torst die GTC flink wat kilo's mee, net geen 1,5 ton meer bepaald. Wat best veel is voor een compacte sportcoupé. Om de OPC lichter en dynamischer te maken, moet er dus nog wat weggesneden worden hier en daar, en dan helpen alle beetjes. De Duitse ingenieurs stuurden onder meer de stoelen op dieet en gebruiken voortaan een nieuw, erg soepel en sterk composietmateriaal, samengesteld uit polyamide en glasvezel voor de opbouw van de stoelkuipen. Het laat toe om de stoelen 45% lichter te maken, en flink wat dunner bovendien. Daardoor zakt de zitting met 17mm ten opzichte van de zetels in de GTC. Het laat toe om nog wat dichter tegen het asfalt te hangen, en dat komt de sportieve rijsensaties alleen maar ten goede. Het is de eerste keer dat dit composietmateriaal in de kuip van de productieversie van een autozetel wordt gebruikt. De stoelen zijn op 18 manieren verstelbaar, en leveren door hun uitgekiende ergonomie alvast een duim omhoog op van Duitse onafhankelijke rugspecialisten Aktion Gesunder Rücken e.V (AGR). Mensen wiens rug hun dierbaar is, weten dus welke sportcoupé te bestellen binnenkort. Nu nog het ziekenfonds overtuigen ...