100.000 Ford-bestuurders kunnen niet parkeren

Door: BV

Eind 2010 introduceerde Ford op de C-Max en Grand C-Max het "Active Park Assist", een systeem dat met een druk op de knop je auto inparkeert. Het snufje is inmiddels ook verkrijgbaar op de Focus. Sinds z'n lancering is het systeem al door ruim 100.000 klanten aangestipt. Volgens Ford het overduidelijke bewijs dat fileparkeren een grote uitdaging is voor vele automobilisten.

1 op 3 klanten van de C-Max en Grand C-Max kiest parkeerhulp. Bij de Focus is dat 1 op 5. Het zal wel tekenend zijn voor de kwaliteit van de rijopleiding, maar in een door de constructeur gevoerd onderzoek zei een derde van de automobilisten dat inparkeren hen meer stress bezorgde dan een bezoek aan de tandarts. Om aan de vraag te voldoen verdrievoudigde Ford de productie van de automatische parkeermodule.